Gladson parabeniza Bocalom e coloca governo à disposição

A secretária de empreendedorismo e turismo, Eliane Sinhasique, em entrevista ao ac24horas na manhã deste domingo, 29, defendeu o apoio de Gladson Cameli a Socorro Neri (PSB), durante a votação do 2º turno.

Segundo Eliane, os aliados de Gladson não têm moral para criticar Cameli por apoiar Socorro, que foi eleita com o apoio do PT, pois todos já participaram direta ou indiretamente dos governos petistas. Eliane revelou que Gladson decidiu apoiar Socorro Neri devido ao trabalho conjunto dos dois no combate ao novo coronavírus.

“Ninguém nesse estado tem moral para falar de petismo ou petista porque todo mundo em algum momento fez aliança com o PT. O próprio Bocalom e o senador Sérgio Petecão já participaram de governos do PT. O povo quer realmente alguém que trabalhe. O povo não tá ligado pra essa coisa de esquerda ou direita. O povo quer pessoas comprometidas e foi isso que o Gladson viu na Socorro Neri nessa pandemia, que juntos evitaram um caos no sistema de saúde”, afirmou.

Em relação ao resultado da eleição deste domingo, Eliane Sinhasique argumentou que independente do resultado não acredita que irá interferir em 2022 em uma possível candidatura à reeleição de Cameli.

“O resultado dessa eleição não interfere em 2022. Gladson já superou a marca de 65% do que foi prometido no plano de governo e fez dois hospitais que não estavam previstos. Agora é trabalhar firme e forte para que em 2022, as pessoas vejam que ele é um governador eficiente como está sendo”, destacou.

Ouça a entrevista: