Chuva reduz movimentação de eleitores em bairros de Rio Branco

Com um grande índice de abstenção no primeiro turno (27,23%), a eleição que define o próximo prefeito de Rio Branco chegou ao momento decisivo neste domingo, 29, com a realização do segundo turno, assim como ocorre em outras 57 cidades pelo Brasil, sendo que 18 delas são capitais.

Os primeiros momentos após a abertura das seções na região central de Rio Branco foram de pequena movimentação de eleitores, como mostra o vídeo transmitido ao vivo pelo repórter Kennedy Santos, que esteve na escola José Rodrigues Leite.

Na escola, se concentram 8 das 707 seções eleitorais distribuídas pela capital acreana. Em uma dessas seções, votam mais de 400 eleitores. Nas seções 39 e 40 não havia filas e os primeiros votantes exerciam o ato de cidadania com muita tranquilidade.

Uma eleitora, Beatriz, demorou menos de 5 segundos para votar. “É muito rápido. Que bom que evita aglomeração”. Ela disse ao videomaker do ac24horas que não esperou para poder votar. “Fui chegando e votando”, concluiu.

Na seção 173, no mesmo local, com 431 eleitores haviam votado apenas cerca de 40 pessoas até por volta das 8 horas da manhã. Em eleições passadas, as seções da escola José Rodrigues Leite costumavam estar lotadas na primeiras horas de votação.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 256.673 eleitores estão aptos ao voto na capital acreana, mas no primeiro turno apenas 186.769 compareceram às urnas, ou seja, 69.904 pessoas não votaram no último dia 15 de novembro.