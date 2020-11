Pesquisa Delta/ac24horas põe Bocalom com 67% contra 32% de Socorro Neri

A última pesquisa de intenção de voto para este segundo turno feita com exclusividade pelo instituto Delta/ac24horas, entre os dias 26 e hoje [28], aponta tendência de vitória do candidato Tião Bocalom (Progressistas) para a prefeitura de Rio Branco. Bocalom tem neste sábado 67,09% da preferência do eleitor, enquanto a candidata Socorro Neri (PSB), que tenta a reeleição, aparece com 32,91% [votos válidos]. A pesquisa foi registrada no TRE/AC sob o número 01381/2020. Foram entrevistadas 600 pessoas com intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 4%.

O instituto Delta alerta para os detalhes da pesquisa que mostra os votos válidos. Segundo o levantamento, levando em consideração a margem de erro, que é de 4%, Tião Bocalom pode variar no resultado final entre 71,09% a 63,09%. A atual prefeita Socorro Neri tem entre 36,91% a 28,91%.

Ao ser questionado pelo entrevistador sobre em qual candidato votaria no segundo turno, a resposta é a de que 28,83% votaria em Socorro Neri e 60,17% garantem escolher Tião Bocalom. Nessa pesquisa espontânea, Brancos e Nulos somam 4,67%, enquanto que não sabem ou não respondeu representa 6,33%.

Na avaliação dos eleitores, quando o pesquisador mostra o nome dos candidatos após a pergunta, a atual prefeita Socorro Neri tem a preferência de 30,17%, enquanto o progressistas Tião Bocalom, fica com a maioria absoluta: 61,50%. Brancos e nulos somam 5,67 e não e não respondeu, 2,66%.

A Delta Agência de Pesquisa é acreana e que nos últimos anos tem sido sinônimo de credibilidade em pesquisa de opinião pública realizou a aferição entre os dias 26 e 28 de novembro e entrevistou 600 pessoas em Rio Branco. A margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-01381/2020.