Internos do Lar Vicentino de Rio Branco e Cruzeiro do Sul fazem pedidos de Natal e, em troca, dão lições de vida

Por causa da pandemia de Covid-19, os idosos do Lar Vicentino de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que são do grupo de risco, estão sem receber visitas há sete meses. Para minimizar os impactos do isolamento e a falta dos familiares, várias instituições se uniram para dar a eles, de forma virtual, um Natal alegre, com presentes, afeto e, em troca, proporcionar belas lições de vida para os demais envolvidos.

Os dois abrigos de idosos foram incluídos em um projeto desenvolvido pela Universidade Federal do Acre, Ministério Público do Acre e Rotary Clube Galvez, que tem como uma das etapas o apadrinhamento de pedidos de Natal dos internos das duas unidades de acolhimento. Entre os pedidos há perfume, batom, vestido de bolinha, bolo confeitado, rádio e até uma namorada.

Quem quiser apadrinhar os pedidos pode escolher nas listas (veja como no Instagram no fim da matéria). Em Rio Branco, um dos locais de entrega é a Promotoria Especializada de Defesa dos Direitos do Idoso e Pessoas com Deficiência Física, onde atua o promotor Júlio César de Medeiros. Em Cruzeiro do Sul, os presentes podem ser entregues na Fundação Dom José Hascher, conhecida por Lar Vicentino.

Nas outras duas etapas do projeto, os idosos, por meio de fotos, dão conselhos e lições de vida para os jovens e adultos e músicos voluntários gravam as músicas preferidas deles. As músicas do cantor Roberto Carlos estão entre as mais pedidas. Além do aspecto terapêutico, a música promove a integração entre os idosos e os jovens cantores voluntários.

A coordenadora do projeto de extensão da Universidade Federal do Acre, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa Estudos da População Idosa do Acre (Epopi/AC), professora doutora Polyana Bezerra, explica que a finalidade é gerar ações que favoreçam integração, bem-estar, entretenimento e lazer para esta população, mesmo que virtualmente, além de educar a sociedade civil para o voluntariado.

“O projeto proporciona a interação de pessoas na vida adulta avançada, residentes de Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), com as gerações mais jovens. O objetivo é a sensibilização para empatia e solidariedade, entretenimento e lazer aos idosos institucionalizados no Acre, por meio de recursos audiovisuais, aproveitando a proximidade do período natalino, culturalmente favorável ao acolhimento e ações de solidariedade”, esclarece Polyana.

Há recomendação para que as novas gerações não fumem, mas também, se fala em esperança e amor. O senhor Lázaro, de 81 anos, mostrou em uma foto, como mensagem, recomendando a propagação do amor e a cantora voluntária Isabelle, agradeceu seu Lázaro interpretando a música que ele pediu: “porque você não responde”, de Bartô Galeno. (Veja o vídeo)

Nazaré Guedes, presidente do Clube Rotary Galvez, ressalta que a instituição se engajou no projeto de Natal dos idosos porque seu objetivo é servir. “Estamos com muito entusiasmo nessa parceira”, cita.

Ministério Público proativo na causa do Idoso

O promotor de Justiça, Júlio César de Medeiros, da Promotoria Especialidade de Defesa dos Idosos da Comarca de Rio Branco, destaca que o Ministério Público sempre atua em parceria e com proatividade em causas como essa, que possibilitam a melhoria da qualidade de vida para pessoas da terceira idade.

“É importante destacar que essa ação sensível já está trazendo benefícios concretos ao público-alvo, com a mobilização deles dentro dos abrigos para escolher os presentes, as músicas e as frases com ensinamentos. Esta é apenas uma face de um grande projeto que estamos construindo, visando o alinhamento de uma rede estadual de proteção dos idosos, versando desde o fluxo de acolhimento, políticas públicas de prevenção à violência e aumento da qualidade de vida desse público, considerando que o número de idosos é cada vez maior, e precisamos agir com proatividade”, finalizou o promotor, destacando o apoio que recebe da Procuradora Chefe do Ministério Público do Acre, Kátia Rejane Araújo Rodrigues.

Festa

A coordenação do projeto está organizando a festa interna dos idosos, quando eles verão os vídeos gravados com suas canções preferidas e vão receber os presentes. A reação deles ao assistir à dedicatória dos músicos voluntários será compartilhada no perfil do Instagram do projeto.

Para a gestora do Lar Vicentino Maria Odília, de Rio Branco, Simone Dávila, a ação é de grande importância porque mantém os vínculos entre os internos “e o mundo lá fora”. “Eles estão sentindo muita falta da família, das visitas, festinhas, missas e cultos. Estamos muito agradecidos e felizes por esta campanha poder dar um pouco de alegria pra todos eles”.

Lilyane Neto, da Fundação Dom José Hascher, conhecido como Lar Vicentino, de Cruzeiro do Sul, diz que o fato deles escolherem o presente, a música que querem ouvir e a mensagem a ser passada já movimentou o grupo. Acredita que haverá muitos benefícios para os internos por meio do projeto da Ufac e Ministério Público. “Este ano não haverá comemoração de Natal aberta ao público, somente internos. Sendo assim, a parceria com esse projeto será um presente a eles e a nós também, por ver a felicidade deles”.

A assistente social Ximena Catalán, que mora em Cruzeiro do Sul e está de passagem por Rio Branco, deixou um presente para um idoso da capital e vai repetir o gesto em Cruzeiro. “É um ato de caridade para pessoas que tanto já fizerem pelas famílias delas e pela sociedade. Espero que muita gente também doe porque é tempo de muita solidariedade. E um dia poderemos ser nós em alguma instituição para idosos”, conclui.

Veja o Instagram para participar e acompanhar o projeto:

@NatalEPOPI