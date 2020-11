Estudantes debatem impactos das queimadas e desastres naturais nesta segunda-feira (30)

Nesta segunda-feira (30) às 9 horas será realizada a live pelo Canal YouTube do Cemaden Educação para o intercâmbio científico entre estudantes e professores de duas escolas estaduais do Acre e duas de São Paulo -além da participação de diversos pesquisadores – com o objetivo de compartilhar conhecimentos e pesquisas realizadas pelos jovens pesquisadores das escolas, neste ano.

Mesmo durante a pandemia, os estudantes das escolas realizaram pesquisas relacionadas com os desequilíbrios e os impactos do fogo e da água e a prevenção de riscos e desastres.

Intitulado “Crônicas de Água e Fogo: Encontro de pesquisas de escolas do Acre e São Paulo”, o intercâmbio virtual está sendo organizado pelo Programa Cemaden Educação, do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden)- unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI); pelo Projeto “Dados à Prova d’Água” e pelo Projeto MAP-Fire, do Cemaden e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), com o apoio do Programa Ciência na Escola (do governo federal) e de diversas entidades científicas nacionais e internacionais.

Participarão do intercâmbio virtual os estudantes e professores do Colégio Militar Dom Pedro II e da Escola Estadual E.M. Don Henrique Ruth (de Rio Branco) e das escolas estaduais E.E. Vicente Leporace e E.E. Renato Braga (de São Paulo).

Os debates e diálogo dos aprendizados das pesquisas sobre os impactos dos excessos de água e fogo serão pelo Canal YouTube do Cemaden Educação, das 9h às 10h30.

Detalhes pelo endereço: http://educacao.cemaden.gov.br/site/news/MTQxMDAwMDAwMDA1Mw==