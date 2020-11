Cientistas e pecuaristas do Acre debate avanços na criação de gado na Amazônia

As alternativas tecnológicas para o desenvolvimento da criação de bovinos na Amazônia serão discutidas na live “Intensificação da Atividade Pecuária”, na próxima quinta-feira, dia 3 de dezembro, às 17h30 no canal da Embrapa no Youtube.

Pesquisadores e pecuaristas acreanos e de outros Estados estarão debatendo e reafirmando que é possível ter uma criação sustentável sob vários aspectos, inclusive ambiental.

A adoção de sistemas integrados, suplementação bovina, recuperação de áreas degradadas, manejo e arborização de pastagens têm sido foco da pesquisa agropecuária e são opções sustentáveis e rentáveis para condução da atividade no maior bioma brasileiro.

A live faz parte da série de debates on-line “Amazônia em Foco”, em que são destacadas diversas culturas da agropecuária amazônica. Os pesquisadores Ana Karina Salman (Embrapa Rondônia), Maykel Sales (Embrapa Acre), Moacyr Dias-Filho (Embrapa Amazônia Oriental/PA) e o pecuarista Edilson Barbosa, do Acre, conversam sobre estudos e práticas que demonstram que é possível ter resultados sustentáveis dessa atividade, nos aspectos econômico, social e ambiental. O público poderá participar com perguntas e comentários por meio do chat.

Quase um terço do rebanho bovino brasileiro se encontra na região amazônica. Para Maykel Sales, os cuidados com o rebanho e a pastagem proporcionam ganhos em cadeia. Atividades pecuárias focadas em alimentação animal e manejo adequado do rebanho e da pastagem são mais produtivos, degradam menos o meio ambiente e atuam de forma a mitigar impactos ambientais, seja na recuperação de suas pastagens, na melhoria de suas áreas de preservação permanente e reserva legal ou na redução da necessidade de abertura de novas áreas. “Além disso, a melhoria no manejo proporciona impactos imediatos na renda e, consequentemente, na qualidade de vida do produtor”, enfatiza.