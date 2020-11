Sexta-feira tem quase 500 novos casos de Covid-19 no Acre

A TV Acre, afiliada Rede Amazônica/Rede Globo, divulgou na noite desta quinta-feira, 26, a pesquisa Ibope sobre a preferência do eleitorado em Rio Branco neste segundo turno das eleições 2020.

De acordo com o levantamento estimulado, o candidato Tião Bocalom (PP) lidera ao registrar 61 pontos, contra 32 pontos da candidata a reeleição, Socorro Neri (PSB). Brancos e nulos marcaram 5% e não souberam e não responderam registrou 2%. Em comparação com o levantamento do último dia 20, o progressista perdeu 4 pontos e a socialista ganhou 4.

Na simulação de votos válidos, critério utilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral que desconsiderar brancos, nulos e indecisos, Bocalom aparece com 65% dos votos válidos e Socorro com 35%

Contratada pela Rede Amazônica, a pesquisa Ibope foi realizada entre os dias 20 e 26 e ouviu 602 pessoas em Rio Branco. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-07824/2020.