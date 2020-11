Se confirmada a desistência de Bocalom, Socorro será entrevistada na TV Acre

O médico infectologista Thor Dantas usou as redes sociais nesta sexta-feira, 27, para repudiar as declarações do candidato Tião Bocalom (Progressistas) que defendeu a ideia que para acabar com a Covid-19 é necessário que todo mundo contraia a doença de uma vez.

A declaração de Thor ocorre após, o candidato Tião Bocalom em entrevista nesta semana, afirmar que as crianças não têm tanto problema a Covid-19 e defendeu como solução para a doença a imunização de rebanho ou imunidade coletiva, que é um conceito aplicável para doenças transmitidas de uma pessoa para outra.

Essa tese descreve uma situação onde a cadeia de infecção é bloqueada, isto é, a doença para de se alastrar, pois uma porcentagem de indivíduos, numa população definida, adquire imunidade a essa infecção e assim protege os que ainda não tem imunidade de serem infectados, porém, essa tese é descartada pelos cientistas já que há casos, inclusive, no Acre de reinfecção pelo novo coronavírus.

“A gente sabe que precisamos pegar covid também pra poder ficar imunizado”, declarou Bocalom ao jornalista Washington Aquino, apresentador do programa Café com Notícias, da TV5.

Para Thor, essa ideia de Bocalom é muito perigosa e argumentou que não é garantia nenhuma que a doença acabe por conta disso, citando, inclusive, casos de reinfecção pela doença em diversos países. Em outro trecho, Thor alertou que a população deve fazer exatamente o contrário do que Bocalom defendeu.

“Gente, isso é um erro grave. É uma loucura na verdade. O que nós temos que fazer é exatamente o contrário disso. Se todo mundo pegar covid ao mesmo tempo, o que vai acontecer é o chamado colapso, vai ter muita gente doente ao mesmo tempo, mais gente do que os hospitais dão conta de atender e acabar morrendo por falta de leito, por falta de respirador, por falta de uma assistência adequada”, destacou Thor.

Em outro ponto, Thor citou o caso da Suécia que adotou a ideia defendida pelo Bocalom e acabou tendo mais mortes do que países vizinhos.

“Na Suécia, que foi o país que tentou fazer isso, de deixar todo mundo se infectar, morreu mais gente do que nos países vizinhos deles. E a doença não foi embora, e ela continua agora na segunda onda. Tem ainda a possibilidade de a pessoa pegar mais de uma vez, a covid”, pontuou.

Thor pediu inteligência à população para evitar pegar a Covid-19 e destacou que todo mundo terá que se cuidar até a chegada da vacina. “Por isso, todo mundo tem que tentar sempre evitar pegar o Covid. O que nós temos é que aprender a conviver com isso de uma forma inteligente, planejada até a vacina chegar, que deve ser no mínimo no meio do ano que vem. Todas as nossas atividades: aulas, igrejas, academia, restaurantes, bares, lojas, vão ter que continuar funcionando de forma adaptada”, argumentou.

O médico infectologista citou, por exemplo, o caso das eleições neste domingo e pediu cuidados a população na hora de ir votar. “Neste domingo, por exemplo, que é dia de eleição, as pessoas têm direito de votar para escolher seus melhores representantes. Vá votar de máscara, fique a dois metros de distância, leve sua própria caneta para votação ,e atenção para não encostar nas mãos no rosto antes de lavar ou antes de passar álcool. E observe também quem é do grupo de risco tem um horário especial para votar. Para não adoecemos, é preciso apenas agir com inteligência e sabedoria. Cuidado com ideias malucas, elas podem ser muito perigosas. A ciência é nosso melhor guia nessa pandemia. Sigamos juntos”, encerrou Thor.

Veja o vídeo: