Com a real possibilidade do candidato do PROGRESSISTAS, Tião Bocalom, em vencer a eleição no domingo (29), o que mais se comenta nos bastidores é o “jeito Bocalom de governar”.

Ele foi vereador no interior do Paraná, três vezes prefeito de Acrelândia, secretário de Jorge Viana e presidente da Emater no governo Gladson Cameli.

O velho Boca é tido como um político fiel as alianças, honesto, exigente, metódico, conservador, trabalhador e muito centralizador. Quando diz que pau é pedra, pode ser pau, mas vira pedra.

Ninguém espere dele facilidades, favores, vantagens e privilégios em serviços ou obras. Se alguém for propor tramoias pode sair preso. Secretário vai comer tapado, acorda cedo e exige dedicação exclusiva ao cargo.

Os que sempre o acompanharam terão espaço na administração, mas não esperem vantagens. Comecem a acordar as cinco horas da manhã. É quando é começa as atividades. Quem o conhece sabe que pode até ter mudado um pouco, mas não tanto. Pode ter mudado para pior. Ficou mais exigente.

Honestos, leais e éticos!

O presidente do PT, Cesário Braga, continua insistindo que os quatro prefeitos eleitos pelo PT jamais deixarão o partido para seguir o governador Gladson Cameli. São fiéis, honestos e éticos. As quatro prefeituras serão as plataformas de lançamento de candidaturas para 2022.

Chupa essa manga

Sobre isso o prefeito Isaac Lima, de Mâncio Lima, diz que nunca tratou desse assunto com o governador Gladson Cameli, muito menos com o deputado (Nicolau Junior). Chupa essa manga!

Só lembrando

A propósito, a COLUNA não precisa da autorização do prefeito Isaac Lima para divulgar ou comentar notícias. Ele precisa é justificar para os seus munícipes o polpudo aumento de 20% nos vencimentos dele e da sua vice que, aliás, ganhou projeção nacional.

Bocalom veta

Se os vereadores reeleitos e eleitos da capital pretendem reajustar os vencimentos do futuro prefeito, vice (e deles mesmos) tirem o cavalo da chuva. Não há clima, muito menos dinheiro público para tal medida. Qualquer prefeito vetará o aumento.

Melhorou muito

O desempenho da prefeita Socorro Neri (PSB) nesse 2º turno melhorou bastante, mas o Ibope ainda dá larga vantagem para Bocalom. No 1º turno ela foi muito atacada, inclusive de forma vil e perversa. A discriminação contra as mulheres é fato. O Acre, por exemplo, é campeão nacional de violência contra a mulher e feminicídio.

“Não confiem no cavalo, troianos; eu temo os gregos mesmo quando trazem presentes”. (Eneida, Virgílio, Século 1 Ac)

. “O governador Gladson Cameli confia demais nos troianos”.

. Nem tudo são flores na campanha do Tião Bocalom a prefeito da capital; suas declarações sobre a pandemia causaram “mal-estar” entre os aliados.

. A vice na chapa de Bocalom, Marfisa Petecão, mulher do senador Sérgio Petecão, tem uma grande qualidade:

. Não costuma ocultar o que pensa, tem personalidade!

. A COLUNA checou que o problema do PT com Bolsonaro é nacional, em Rio Branco, o voto deve ir para Sebastião Bocalom; a questão aqui é com a prefeita Socorro.

. “Se o apoio do presidente Bolsonaro tivesse tanta importância o Roberto Duarte teria vencido no primeiro turno”. (Opinião de uma figura de proa na campanha de Bocalom).

. A caça às bruxas na fronteira começou; e olha que o prefeito Raimundo Angelim ensinou que não se administra olhando para o retrovisor, muito menos perseguindo adversários políticos.

. “Tudo vale a pena quando a alma não é pequena”. (Fernando Pessoa).

. Um presidente, governadores, prefeitos mandam muito, mas não podem achar que manda em tudo…porque não mandam.

. Quando vier a luz o que está oculto, a chuva, os ventos derrubam qualquer gestão construída na areia da corrupção; sob a rocha da honestidade nunca.

. “Devagar com o andor filho, que o santo é de barro”.

. Nicolau Junior arrochando todos os parafusos da Aleac, tapando todas as sangrias também.

. A partir de agora, as metralhadoras se voltam para a bancada federal, estadual, senadores, governadores e presidente!

. Como diz o Sílvio Martinello:

. “A cobra vai fumar, a jiripoca vai piar e a cobra torcer o rabo”.

. Bom dia presidente, tem racismo sim!

