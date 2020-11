Governo do Acre diz que falha no Diário Oficial é culpa de sistema sem manutenção

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) antecipou o dia de visitas aos reclusos do Complexo Penitenciário de Rio Branco para o próximo sábado, 28. Inicialmente prevista para o domingo, 29, a data precisou ser alterada para não coincidir com o segundo turno das eleições na capital.

Com o intuito de respeitar as medidas sanitárias impostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Iapen estabeleceu um calendário de organização de visitação, bem como regras mais rígidas que garantam a segurança e a saúde dos presos e dos visitantes. No mês de novembro, os pavilhões selecionados são os P, E e O.

De acordo com a chefe do Departamento de Reintegração Social do Iapen, Liliane Moura, o pedido de mudança na data foi solicitado pelos próprios visitantes, uma vez que o trânsito em dias de eleição costuma ficar muito movimentado, o que poderia fazer com que os familiares perdessem o horário de visita.

Liliane também destacou que as visitas têm três horas de duração e são realizadas apenas uma vez ao mês, sendo um pavilhão com maior número de presos e outro com número menor pela parte da manhã, e mais outros dois à tarde.

Sobre quem pode ou não comparecer, Liliane afirmou que “os visitantes devem ser parentes em primeiro grau. Pessoas de grupos de risco não podem participar por conta da Covid-19, já que precisam se isolar e evitar aglomerações e exposições”, pontuou.