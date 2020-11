Gêmeas siamesas nascem em Rio Branco

Na noite desta sexta-feira, 27, nasceram duas gêmeas siamesas na maternidade Bárbara Heliodora, em Rio Branco. As crianças são filhas de uma mulher do município de Feijó, no Seringal Vista Alegre.

O secretário de Saúde, Alysson Bestene, estava providenciando Tratamento Fora de Domicílio (TFD), mas pelos exames provavelmente não existe chance de sobrevida para nenhum dos bebês, por compartilharem órgãos vitais.

O governador Gladson Cameli telefonou agora à noite para a tia e acompanhante, Osmarina de Souza e disse que Deus abençoe as crianças e à família, se colocando à disposição. Cameli perguntou como está o estado de saúde da mãe das crianças. “Transmita meu abraço”, disse o chefe do executivo.