Ministério Público do Acre doa mais de 3,5 mil livros para escola da Cidade do Povo

O Ministério Público do Acre repassou nesta quinta-feira (26) 3.534 livros para a biblioteca da Escola Frei Heitor Turrini, na Cidade do Povo, em Rio Branco.

As obras foram arrecadadas em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC) e entregues ao representante escolar, diretor Antônio Francisco da Silva. A escola Frei Heitor Turrini, possui 1.358 alunos e funciona nos três turnos, do 6º ao 9º ano. No turno da noite promove a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O objetivo central da ação é incentivar o exercício da leitura e pesquisa nos alunos, além de promover mais oportunidades de acesso à cultura. A procuradora-chefe do MP acreano, Kátia Rejane, destacou o trabalho que o MPAC vem fazendo através do Napaz, que foi implantado em sua gestão, em 2019. Ela também reforçou o quanto a instituição vem trabalhando de forma empenhada em prol da justiça negociada – a justiça do futuro.

“Além de reduzir o tempo da resolução do conflito através dos métodos autocompositivos, essa resolução é feita de forma pacífica e mais humanizada, dentro da própria comunidade. Essa é a essência do Napaz e quem ganha é a população, assim como a escola que se torna um grande referencial dentro da comunidade”, observou a PGJ.