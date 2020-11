DPE/AC continua nas mãos das mulheres: Simone Santiago é a nova Defensora-Geral

O deputado federal Léo de Brito (PT/AC) visitou nesta terça-feira, 24, os prefeitos reeleitos dos municípios de Xapuri e Brasiléia, os também petistas Bira Vasconcelos e Fernanda Hassem, que receberam, em momentos distintos, o parlamentar acompanhados de seus respectivos vice-prefeitos, Maria Auxiliadora e Carlinhos do Pelado, ambos do PSB.

Pela manhã, em Xapuri, Léo de Brito reafirmou compromisso com o município e discutiu sobre possíveis investimentos para a próxima gestão. Acompanhado dos anfitriões, ele visitou a praça Getúlio Vargas, que está entrando na fase final de reforma que está sendo realizada com recursos de emenda que destinou no mandato passado.

No período da tarde, o deputado do PT foi a Brasiléia, onde debateu sobre as parcerias que serão firmadas com o município da fronteira por meio de emendas parlamentares. Como fez em Xapuri, se comprometeu em apoiar o novo mandato da prefeita Fernanda Hassem, mantida no cargo na eleição do último dia 15 de novembro.

Léo de Brito assumiu o mandato de deputado federal em ato realizado via internet, no último dia 6 de novembro, retomando o lugar até então ocupado por Manuel Marcos, do Republicanos-AC, condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por crime de abuso do poder econômico e político, além de compra de votos, na campanha das eleições de 2018.

Esta matéria foi confeccionada com informações divulgadas pelas páginas oficiais no Facebook do deputado Léo de Brito e da prefeita Fernanda Hassem, de Brasiléia.