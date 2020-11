Quem será o novo líder do governo?

O deputado Gerlen Diniz (PP) ainda não demonstrou nenhum interesse publicamente de querer deixar a liderança do governo na Assembleia Legislativa. Tem uma conversa agendada com o governador Gladson Cameli (PP) para os próximos dias para tratar do assunto.

Porém, conversas nos bastidores dão conta de que ele poderá deixar a função para se dedicar mais ao mandato e a uma eventual candidatura de deputado federal em 2022.

Três nomes são cotados para substituí-lo se vier a acontecer. Os dos deputados Marcos Cavalcante (PP), Neném Almeida (sem partido) e Luís Tchê (PDT). O nome do deputado José Bestene (PP) chegou a ser comentado.

Cavalcante é irmão do prefeito de Feijó, Keifer Cavalcante, também do PP; Neném Almeida se afastou do governo depois de perder espaço e Tchê já foi o líder por cerca de 30 dias e saiu rompido com o governo. O desfecho deve acontecer antes do encerramento do recesso legislativo.

PP recebe Gladson com festa

O PROGRESSISTA escancarou as portas para o retorno do governador Gladson Cameli. Durante uma reunião de cúpula ficou tudo acertado. Depois do encontro todos receberam uma oração do pastor Reginaldo selando a paz.

Encontro melado

O encontro entre o senador Márcio Bittar (MDB) e o governador Gladson Cameli (PP) marcado para hoje às 11h pode não acontecer. Bombeiros trabalham dos dois lados para debelar o incêndio.

Presidência do MDB

Alguns emedebistas gostariam de ter Márcio Bittar na direção regional do partido. Fonte próxima ao senador afirma que ele não estaria tão interessado no cargo. Márcio tem planos para 2022.

Pergunta que incomoda…

Com o retorno do governador Gladson Cameli ao PROGRESSISTA como ficaria a situação em 2022 se Tião Bocalom for eleito prefeito de Rio Branco e o senador Petecão (PSD) for candidato a governador como tem revelado. Bocalom iria para o PSD?

“Ou o Senado, Câmara Federal, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais fazem uma reforma ou a Polícia Federal vai fazer”. (Flavio Dino, governador do Maranhão, na Globonews)

. O PROGRESSISTA engrossou o caldo; com a musculatura eleitoral vem a reboque uma montanha de confusão.

. O deputado Roberto Duarte (MDB) está sendo desafiado a disputar uma vaga de deputado federal.

. Como ele gosta de desafios…é um prato cheio!

. Seria um excelente deputado federal; é como juntar a fome com a vontade de comer.

. O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, está afiando as armas para a próxima.

. É o que chega do Juruá.

. Do Juruá chega também à informação de que o governador Gladson Cameli é muito querido no município.

. Quem falou não mente!

. Anotem:

. Prefeitos eleitos devem se filiar sim ao PROGRESSISTA nos próximos meses, as conversas estão bem adiantadas.

. Se alguém vai trair alguém, já não é problema da COLUNA!

. Captou, Macunaíma?!

. O MDB já começa a trabalhar sua chapa de deputado federal para 2022, é bem melhor começar cedo.

. Quem cedo madruga Deus ajuda!

. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) foi dar uma de doido para cima dos chineses em uma postagem quebrou o espinhaço.

. A resposta da Embaixada da China no Brasil o apressou a remover a postagem.

. Há 11 anos a China é o maior parceiro comercial do Brasil.

. Aliás, o saldo da balança comercial foi de 40 bilhões; coisa pouca não!

. Bom dia!