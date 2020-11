Enem: infectados por Covid-19 no dia de prova poderão fazer exame em fevereiro

Autorização será concedida mediante anexo de laudo médico na Página do Participante

O Ministério da Educação (MEC) anunciou, nessa terça-feira (24), que inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 acometidos por Covid-19 nos dias das provas terão direito à reaplicação em fevereiro de 2021. Para tanto, o participante deverá comunicar seu estado de saúde até um dia antes do exame.

A orientação do MEC é que, caso algum estudante passe por essa situação, entre em contato por meio da central de atendimento do Inep, o 0800 616161, e comunique o ocorrido. Contudo, o candidato deverá anexar um laudo médico na Página do Participante.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), esses participantes podem fazer uma solicitação para comparecer à reaplicação do exame nos dias 23 e 24 de fevereiro.

No edital do Enem 2020 constam outros casos em que é possível fazer a reaplicação do Enem seguindo a mesma regra para a Covid-19, tais como: coqueluche, difteria, doença invasiva por haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.

Além de pessoas que possam apresentar problemas na saúde, o Inep também assegura a reaplicação para quem enfrentar problemas logísticos, como, por exemplo, falta de energia elétrica no local de prova. O problema deverá ser reportado da mesma forma, por meio da página do participante.

O MEC alerta, ainda, para o uso obrigatório de máscaras de proteção. Os candidatos só poderão entrar no local de prova se estiver fazendo uso de máscara de proteção facial, exceto para os casos previstos na Lei n.º 14.019, de 2020. As máscaras só poderão ser retiradas no momento de identificação pelo fiscal de provas e para beber água e comer lanches durante as provas.

Enem 2020: cronograma

– Provas impressas: 17 e 24 de janeiro



– Prova digital: 31 de janeiro e 7 de fevereiro



– Reaplicação da prova: 23 e 24 de fevereiro



– Resultados: a partir de 29 de março

*Com informações da Agência Brasil

Fonte: Agência Educa Mais Brasil