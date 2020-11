Mundo SENAI On-line 2020: Acre terá vasta programação nesta sexta-feira, dia 27 

Encontro nacional, que nas edições anteriores era realizado em espaços físicos, neste ano será totalmente virtual

Em um ambiente totalmente virtual, será realizado nesta sexta-feira, 27 de novembro, o Mundo SENAI On-line 2020. Unidades do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de todo o país participarão do evento, que terá como uma das principais atrações a palestra do youtuber Murilo Gun, um dos pioneiros da internet no Brasil, com mais de 200 mil inscritos.

A abertura oficial da programação está marcada para as 8h (horário do Acre), com transmissão pelo canal do YouTube do SENAI Nacional (www.youtube.com/c/senaibrasil/). Do Acre, participarão a Unidade Integrada SESI SENAI de Cruzeiro do Sul, além da Escola SENAI e Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis, de Rio Branco. A programação inclui demonstrações nas áreas de mecânica automotiva, indústria de móveis, panificação, eletricidade, vídeos com depoimentos de empresários e ex-alunos, live e sorteio de brindes pelo Instagram do SENAI no Acre (@senaiac).

O evento, que tem como público-alvo alunos, ex-alunos, empresários, estudantes e comunidade em geral, mostrará como o SENAI está inserido e preparado para a quarta revolução industrial, com tecnologias mais complexas, que exigirão novas formas de trabalho e profissionais com novas habilidades e competências.

“O Mundo SENAI On-line traz neste ano uma programação imperdível em nível nacional e também local, com atividades de grande interesse do público em geral. Disponibilizaremos vídeos com demonstrações de algumas de nossas áreas de atuação e teremos também uma live, às 12h30, que terá como tema ‘Energia Solar Fotovoltaica’, com especialistas do Acre e de Minas Gerais”, detalha a gerente de Educação Profissional do SENAI/AC, Geane Reis de Farias.

Os vídeos da programação local poderão ser acessados no site senaiac.org.br/mundosenai. Já a programação nacional será transmitida pelo YouTube do SENAI Nacional (www.youtube.com/c/senaibrasil/). A live sobre ‘Energia Solar Fotovoltaica’ terá transmissão pelo canal senaiac, no YouTube. Os sorteios de brindes serão feitos no Instagram @senaiac.

Assessoria Sistema FIEAC