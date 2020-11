Homem preso pela PM mantinha quase 55 kg de maconha e cocaína em casa

Faltando cinco dias para as eleições, os candidatos Socorro Neri (PSB) e Tião Bocalom (Progressistas) terão agendas intensas nesta terça-feira (24). O segundo turno das eleições será realizado no dia 29 de novembro.

Pela manhã, a atual prefeita Socorro Neri (PSB) fará visitas aos Mercados Galvez e do Bairro 15. À tarde, Neri participa de entrevista via Skype e, em seguida, se reúne com representantes da Associação de Mulheres “Um passo para a libertação” no Bairro Plácido de Castro. À noite, Neri se reúne com os diretores de escolas municipais, Estaduais e CRAS no Parque das Acácias e empresários na Fecomércio.

Já o candidato do Progressistas, Tião Bocalom, pela manhã se reúne com empresários, e logo em seguida, participa de Bandeiraço na rotatória da Floresta com Marfisa, Petecão e Bestene. À tarde, Bocalom se reúne com a militância e lideranças do Comitê Central.