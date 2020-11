Empresário tenta corrigir “falha” do 1º turno com dinheiro e recebe não da equipe de Bocalom

Rola nos bastidores um papo de que um diretor de uma grande rede de supermercado do Acre procurou na semana passada um membro da coordenação de campanha de Tião Bocalom [Progressistas] para tentar remendar uma ação do grupo, que no primeiro turno se negou a fazer doação para o progressista quando ele amargava um quarto lugar na preferência do eleitor para prefeitura de Rio Branco. O grupo chegou a doar, publicamente, mais de R$ 100 mil para a prefeita Socorro Neri. Na sexta-feira, 20, ao procurar a coordenação de campanha recebeu um não. “Não precisamos mais da sua ajuda, obrigado por oferecer tão generosa quantia para o nosso candidato”. Quem revelou o caso não disse de quem se tratava. Então, que mal pergunte: seria Adem Araújo, o empresário que foi se redimir do pecado do primeiro turno? Que os corredores da política se manifestem!

NOTA DO EDITOR – A coordenação de campanha do candidato Tião Bocalom desmentiu o que chamou de “boato” a informação de que havia sido procurado pelo empresário Adem Aaújo que teria oferecido doação ao candidato do Progressistas.

Para mostrar que não partiu de seus auxiliares tal informação, Bocalom pediu pra o senador Sérgio Petecão (PSD) e o deputado José Bestene (Progressistas) irem ao encontro do empresário na manhã de hoje (24).

A redação de ac24horas reafirma que recebeu a informação da possível doação do coordenador político do PSD, Solino Matos, que integra a equipe de campanha do candidato Tião Bocalom.

E por falar em empresário

E por falar em empresário de supermercado nas eleições, registro a votação pífia do Pedro do Dayane (PSDB), ex-proprietário do Supermercado Dayane, que obteve 1.024 votos e ficou como segundo suplente do ninho tucano na câmara, sigla que elegeu Ismael Machado e Raimundo Castro. Seu Pedro, como é mais conhecido, tenta entrar na política desde 2018, quando foi candidato a deputado federal onde conseguiu pouco mais de 5 mil votos.

Helder Paiva

Fica o registro também a votação pífia do candidato a vereador Helder Paiva. Ex-deputado, nas eleições de 2020 ele obteve pouco mais de 300 votos. Uma lástima para quem era conhecido por sempre obteve votações pomposas.

TCE

Em meio ao impasse sobre a posse de Ribamar Trindade na vaga de conselheiro, circula a informação que dois Conselheiros, Naluh Gouveia e Ronald Polanco, devem concorrer a eleição como presidente da Corte de Contas. A escolha deve ocorrer antes da última sessão deste ano, em dezembro.

Desmobilização

Não para de chegar informes sobre a desmobilização da campanha de Socorro Neri após o resultado do primeiro turno. A chuva de prints que chega no zap zap desse editor mostra o show de “fulano saiu do grupo”. Gente que até pouco tempo a defendia a ferro e fogo resolveu ficar calada. Assim é a política, você só vale o que tem ou o que pode oferecer.

Pai Marcão

Se for confirmado a vitória de Bocalom no 2º turno, a prefeita Socorro Neri dependerá muito mais da boa vontade do governador Gladson Cameli para continuar na política do que qualquer coisa. Sem mandato, o político não é nada. A não ser que o chefe do Palácio Rio Branco lhe ofereça um cargo de destaque em sua próxima reforma administrativa, a professora da UFAC corre um grande risco de cair no esquecimento. O mesmo vale para seu vice, o advogado Eduardo Ribeiro, que foi convencido por Gladson a entrar no pleito.