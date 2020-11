Suframa mantém alerta sobre fraudes com documentos de arrecadação

Há cerca de uma semana o governo do Acre anunciou a aquisição de 110 máquinas pesadas para fomentar a abertura de ramais nos 22 municípios. Neste domingo, 22, Gladson Cameli reforçou que o estado está padronizado a pintura das máquinas com a cor azul e o brasão do governo.

Segundo Cameli, a ideia de padronização permite ao cidadão “maior participação na fiscalização das ações do governo. Além disso, vamos fortalecer a presença do Estado na comunidade, teremos mais transparência nas ações governamentais e evitaremos furtos de peças e equipamentos” comentou.

O governador afirma que em 2021 haverá muitas obras de infraestrutura no Acre. “As novas máquinas pesadas que estão chegando serão nossas grandes aliadas, principalmente na abertura e recuperação de ramais. Isso representa mais desenvolvimento para o nosso estado”.

As máquinas foram dquiridas com recursos da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) para o governo do Estado do Acre e Gladson garante já estar gerando emprego e aquecendo a economia no setor de pintura e funilaria local.

“Antes de colocar os veículos em uso, para evitar descaminho ou furto, estamos padronizando todos eles com pintura e brasão do governo. As máquinas que já são usadas pelo Deracre também passarão pela mesma padronização”, informou Cameli.