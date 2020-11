O foco agora é 2022!

A disputa para prefeito em Rio Branco está praticamente definida. O 2º turno é domingo. Os olhares do povo se voltam agora para as eleições de 2022. É quando será escolhido o novo presidente, senadores, deputados federais, estaduais e governadores.

Com uma novidade: não haverá mais coligações proporcionais como ocorreu para vereador. Só vale coligação no campo majoritário. Isto obrigará os partidos a organizarem chapas independentes para federal e estadual. Porém, não é tão simples como parece.

Os partidos, tidos como nanicos no Acre, terão mais dificuldades de construir suas chapas. Isto porque precisarão de pré-candidatos (as), além da cota de negros que tenham o mínimo de capilaridade eleitoral. Ou seja, que tenham votos. Do contrário a vaca vai para o brejo.

As siglas que obtiveram bons resultados nas eleições municipais terão mais chances de armar esquemas com as prefeituras e vereadores. Até porque ninguém se elege sem esquemas, sem dinheiro e sem poder. Agradecer a população pelo pelos votos comprados democraticamente e recebidos nas urnas é cinismo. O jogo é bruto!

A vez dos “ex’s”

Os partidos políticos já começaram a caçada aos candidatos derrotados nessa eleição. Principalmente os mais votados para prefeito e vereador. Ex-deputados estaduais e federais também entraram na lista. A participação deles é fundamental para se fazer legenda (ou mesmo elegê-los) em 2022 para a Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Resultado do fim das coligações proporcionais. Aliás, os nanicos já se lascaram nessa eleição.

PT de coração

O presidente estadual do PT, Cesário Braga, declarou à COLUNA que nenhum dos quatro prefeitos eleitos pelo PT pretende abandonar o partido. “Se elegeram sem apoio do governador Gladson Cameli, mas pelo jeito do PT governar; são honestos e éticos jamais sairão do PT”, afirmou. Braga fala de Assis Brasil, Brasiléia, Xapuri e Mâncio Lima. Lembrando que em 2022 os prefeitos do PT vão estar com quem é PT.

Reforma do Gladson

Depois da eleição do 2º turno o governador Gladson Cameli, que deverá permanecer no PP, enviará para a Assembleia Legislativa um projeto de lei de reforma administrativa. Pretende melhorar a equipe na Secretaria de Gabinete Civil e na Articulação Política.

PDT se fortaleceu

Uma das siglas que mais ampliou espaços de poder nos últimos dois anos foi o PDT. O presidente do partido, deputado Luís Tchê, traçou um projeto de crescimento e cumpre à risca. Quer chegar em 22 com chapas fortes de deputado estadual e federal.

O SOLIDARIEDADE falhou

As urnas foram cruéis com o partido SOLIDARIEDADE que perdeu a eleição em Senador Guiomard. Nos demais municípios onde participou ficou apenas como coadjuvante ou badeco.

“Pelo que tenho observado, que cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá”. (Jó 4:8)

. O Dr. Dantas Thor tem ajudado a salvar muitas vidas, não apenas da Covid-19; aliás, ele se contaminou com o coronavírus ajudando pessoas doentes.

. “Para que outros possam viver, vale a pena morrer”. (Apóstolo Paulo na carta aos Coríntios)

. “Eu, porém, vos digo que não resistais ao mau; mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra;

. E, ao que quiser pleitear contigo, e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa”. (O Nazareno)

. Pois é, o do Dr. Thor…

. Deixa prá lá, o testemunho de vida dele fala mais que palavras.

. Oremos!

. Dez ex-deputados estaduais estão tentando se juntar em uma sigla para eleger dois em 2022. (Até rimou).

. Isso lá dá certo!

. O PROS foi o partido que mais cresceu no Vale do Acre!

. Pode fazer, inclusive, um deputado federal!

. O Democrata também engrossou as pernas!

. O MDB, apesar de ter tradição e legenda, tá parecendo aquelas bolas de futebol velha descascadas; tem que renovar.

. Há tempo para tudo na vida; na política é assim também: hora de começar, de dar um tempo ou mesmo parar de vez.

. A vida vem em ondas como o mar/ Há tanta vida aqui fora!

. Sem riscos, sem medo, sem nada!

. Só quem é preto sabe que há racismo, sim!

. Insanos!

. Bom dia!