MEC prorroga até fevereiro de 2021 análise de autorização de cursos técnicos

Foto: José Cruz/Agência Brasil

O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos publicou nesta segunda-feira (23) portaria instituindo o Conselho Editorial e de Ações Promocionais (CONED) no âmbito do MDH, colegiado de caráter normativo, consultivo e deliberativo.

O CONED tem, em princípio, entre muitas atribuições, definir a Política Editorial do MDH e submetê-la à aprovação da Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, bem como zelar pelo seu cumprimento.

Além disso, cuida também de estabelecer critérios para as ações promocionais com apresentação de produtos e serviços, e para a realização de eventos, feiras, congressos e abordagens de ações que resultem em aproximação dos beneficiários com os órgãos e a sociedade em geral, dos programas do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, com a finalidade de promover políticas e demais iniciativas.

Todas as atribuições do novo conselho podem ser acessadas no Diário Oficial da União https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-2.936-de-19-de-novembro-de-2020-289529040.