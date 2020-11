Mazinho e Meire Serafim são reinfectados pelo novo coronavírus em Sena Madureira

Foto: Secom-AC

Diferente do esperado para esta época do ano, o nível do Rio Acre se encontra abaixo do previsto estando em meados do mês de novembro. Nesta segunda-feira, 23, o manancial amanheceu marcando apenas 1,94 metros em Rio Branco. Na mesma época de 2019, o rio já estava com 8, 46 metros, quase 7 metros acima.

De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA) um fator preponderante para este fato é o baixo volume de chuvas, que historicamente é mais intenso neste período. Moradores das redondezas do Rio Acre na capital acreana confirmam que este ano o nível das águas está abaixo do que costumavam verificar em anos anteriores por volta de novembro.

No ano de 2018, o nível das chuvas foi de 149 milímetros. Em 2019, foi de 373 milímetros, já o acumulado deste ano foi de apenas 11 milímetros nesta época. Especialistas afirmam que esta situação não é comum para o período, muito embora seja uma situação previsível, por isso, a necessidade de políticas públicas que atuem na recuperação do Rio Acre.