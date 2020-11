Internações por Covid-19 reduzem no Hospital de Campanha em Cruzeiro do Sul

Atendendo ao convite do presidente, José Adriano, o presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), Robson Braga de Andrade, está em Rio Branco neste sábado, 21 de novembro, fazendo uma visita de cortesia às unidades do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC). Durante a agenda, o ilustre visitante conheceu todos os investimentos realizados para melhoria e modernização das instituições, com apoio da CNI, sobretudo o Centro de Promoção da Saúde e Nova Escola SESI.

Com a proposta de oferecer serviços integrados de reabilitação convencional, como fisioterapia, reeducação postural global (RPG), hidroterapia, pilates, e ainda de fortalecimento muscular, o SESI/AC inaugurou oficialmente, neste sábado, o Centro de Promoção da Saúde “Francisco Nailton Feitosa Lima”. A unidade, onde foram investidos R$ 8,24 milhões, visa a atender os anseios do público em busca de qualidade de vida, contemplando elementos que integram mente e corpo aliados às escolhas e hábitos de vida saudáveis em um único espaço.

O presidente da CNI, Robson Andrade, mostrou-se contente com a acolhida que teve no Acre e enalteceu o trabalho de José Adriano à frente do Sistema FIEAC. “Cumprimento a todos, em especial os familiares do Nailton, a quem o presidente Adriano sempre fez excelentes referências e que deixa um legado importante no setor industrial do Acre. É um prazer vir ao Acre e ver a dedicação e as importantes mudanças que o Sistema FIEAC tem feito na educação, na saúde e segurança do trabalho e no apoio à indústria, algo que é essencial para desenvolver a indústria e fazer do Acre um estado de grandes oportunidades para a indústria brasileira. Reafirmo que o José Adriano, que sempre está muito motivado, seguirá tendo apoio irrestrito da CNI”, salientou.

Já o presidente da FIEAC e do Conselho Regional do SESI, José Adriano, agradeceu a visita do presidente da CNI e também a sua sensibilidade em contribuir para o desenvolvimento das unidades do Sistema Indústria no Acre, que são essenciais para dar suporte às empresas e aos trabalhadores do setor industrial.

“O nome do Centro de Promoção da Saúde não é por acaso. O nosso irmão Nailton ajudou muito a desenvolver o Acre e nos faz uma grande falta. Ele será sempre lembrado com enorme carinho por todos nós e agora será eternizado dando nome a esse empreendimento que será referência em qualidade de vida. Somos extremamente gratos ao apoio da CNI, da atual diretoria e o empenho dos colaboradores do Sistema FIEAC”, discursou José Adriano.

Também participaram da solenidade o superintendente do SESI/AC, João César Dotto, o superintendente da FIEAC e do IEL/AC, Jorge Luiz Vila Nova, o vice-governador do Acre, Major Rocha, o deputado federal Alan Rick, o presidente da Federação das Indústrias do Maranhão, Edilson Baldez, além de diretores da FIEAC e familiares de Francisco Nailton Feitosa Lima, um dos vice-presidentes da atual diretoria da FIEAC e que foi homenageado com seu nome no Centro de Promoção da Saúde do SESI.

NOVA ESCOLA SESI

Totalmente reformado e ampliado, também o Centro Educacional Marília Sant’Anna foi apresentado ao presidente da CNI. Com investimentos de R$ 7,43 milhões, a instituição, que está em atividade no estado há 22 anos, foi modernizada para oferecer aos seus alunos, e também aos pais, novas experiências educacionais em completa sintonia com as novas exigências de ensino para a vida.

A “Nova Escola SESI” está com fachada frontal totalmente revitalizada, contando agora com um bloco exclusivo para administração; biblioteca com mezanino; cinco novas salas de aula e dois banheiros (masculino e feminino) exclusivos para pessoa com deficiência; novo refeitório; sala e área de recreação; reformulação completa dos banheiros existentes; acesso do estacionamento para funcionários; sala de robótica; parque e sala de informática mais modernos. “O SESI está totalmente preparado para o futuro do trabalho. E só chegamos a esse patamar graças ao apoio irrestrito da CNI, do presidente Robson e da determinação do presidente José Adriano”, asseverou César Dotto.