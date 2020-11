Cruzeiro do Sul terá 1º Shopping Popular às margens do Rio Juruá

Depois de uma grande ação de limpeza no local, o Estádio de futebol de Cruzeiro do Sul, Arena do Juruá, começará a ser reformado e revitalizado pelo governo do Estado a partir de segunda-feira (23).

Serão refeitas as redes elétricas e hidráulicas, pintura, reforma das arquibancadas e vestiários e o equipamento esportivo ganhará um novo gramado.

O coordenador de esportes de Cruzeiro do Sul, Adelcimar Carvalho, acredita que a obra deverá ser concluída em cerca de 60 dias.

“O Arena do Juruá voltará ser palco do esporte local, onde nosso time Nauas poderá jogar. Aqui nós tínhamos um gramado elogiado por grandes jogadores como Adílio , Nunes, Cláudio Adão e voltaremos a ter. Quero agradecer pelo empenho do governador Gladson Cameli que vai devolver esse espaço para os esportistas. Além disso, aqui vão funcionar secretarias e órgãos do governo: para dar vida ao lugar não só durante as competições”, explicou Adelcimar.

Nessa quinta-feira, 19, equipes da prefeitura de Cruzeiro do Sul, detentos , trabalhadores do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), do Núcleo da Secretaria de Educação e bombeiros realizaram um grande mutirão de limpeza no espaço e garantiram o abastecimento de água.

De outubro de 2018 até agora foram registradas 17 ocorrências de furto no Estádio, que passou a contar com rondas mais frequentes da Polícia Militar.