Governo padroniza máquinas com pintura azul para evitar furto e facilitar fiscalização

No Ramal da Piçarreira, região do Polo Benfica, a prefeita Socorro Neri (PSB), candidata à reeleição, foi recebida na noite deste sábado, 21, por moradores e produtores rurais. A agenda foi organizada pelo vereador eleito, Francisco Piaba, que também aproveitou o encontro para reforçar seu apoio e dizer o quanto o trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Rio Branco nos últimos dois anos foi importante para a comunidade. “Ela é uma pessoa que tem se dedicado e dado sua vida por nós. Pra onde você olha tem algum trabalho da Socorro Neri, e quando ela faz algum trabalho não é qualquer coisa, não, é bem feito”.

Piaba destacou as obras realizadas pela gestão da prefeita no Ramal da Piçarreira com serviços de terraplanagem, implantação de base para pavimento com brita, regularização, imprimação, tratamento superficial duplo e aplicação de capa asfáltica com 2,2 quilômetros de extensão entre o Porto do Benfica e o Ramal do Rodo.

Relacionado

“Essa obra deu uma diminuída de quase 15 quilômetros para chegar ao Ceasa [Central de Abastecimento de Rio Branco]. Os ribeirinhos e todo o povo aqui do Benfica te agradecemos demais, prefeita, muito obrigado”, disse.

O deputado federal Alan Rick, autor de emendas que ajudaram na execução da obra, também esteve presente na reunião, relatou a competência da administração da prefeita Socorro Neri que em tão pouco tem conseguiu chegar a locais que não recebiam investimentos públicos há mais de 30 anos. Ele também comentou sobre as inúmeras mentiras que tem sido divulgadas pela campanha e apoiadores do adversário da prefeita Socorro Neri neste segundo turno.

“Nós estamos vivendo um período em que é muito fácil espalhar mentiras, essa semana mesmo espalharam a mentira que o governador e nós do Democratas estaríamos abandonando a prefeita Socorro Neri. Mentirosos! Nós vamos até o fim, minha prefeita, nós estamos juntos, não tem conversa”, afirmou o deputado.

“Eu quero agradecer, porque vocês, juntos com o Piaba e o nosso deputado Alan Rick são os responsáveis por estarmos aqui no segundo turno. Esse é o momento para esclarecermos os nossos vizinhos, amigos, parentes e todos os moradores de Rio Branco que não estiveram conosco no primeiro turno, que nós temos agora no dia 29 uma decisão muito séria a ser tomada. Não podemos escolher um candidato por pena, porque o sujeito é candidato a cada dois anos, nos últimos 20 anos. Em todo esse tempo eu me preparei, estudei, fiz mestrado, doutorado e trabalhei muito, ao contrário do meu oponente que parou no tempo. Nós não podemos achar que administrar um município do interior, que corresponde a um único bairro da nossa capital é a mesma coisa. Me deem essa oportunidade de continuarmos, avançarmos e melhorarmos ainda mais. O jogo está zerado e só termina no domingo dia 29”, disse a candidata socialista, alfinetando o seu adversário, Tião Bocalom