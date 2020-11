Para reduzir impactos da pandemia, OAB do Acre congela valor da anuidade de 2021

A anuidade da Ordem dos Advogados do Brasil seccional do Acre (OAB) não sofrerá reajuste. A proposta de congelamento do valor para o exercício de 2021 foi encaminhada pela Diretoria da Seccional ao Conselho Pleno, reunido virtualmente, no início de novembro.

A proposta foi aprovada juntamente com o deferimento do programa “Fique em ordem com a Ordem”, que visa a regularização das anuidades profissionais.

O não reajuste das anuidades abrange todas as categorias da OAB do Acre (advogado, estagiário e suplementar), com o intuito de não prejudicar os profissionais possivelmente afetados pela pandemia do novo coronavírus. O Pleno acertou que os valores praticados em 2020 serão mantidos.