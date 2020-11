Cinco agências da Caixa abrem neste sábado (21) para Auxílio Emergencial

O Disque Eleições 2020 realizou 3.898 atendimentos no 1º turno no Acre. O serviço foi disponibilizado pelo Tribunal Regional Eleitoral no período de 10 a 15 deste mês. Do total, 95% das chamadas aconteceram no dia das eleições.

Comparado ao pleito de 2018, de acordo com a coordenação do serviço, contabilizaram-se 1.635 solicitações a mais. Ainda segundo o relatório da atividade, dúvidas sobre o local de votação predominaram o atendimento, com 3.630 chamadas.

Para as Eleições 2020, esse serviço, por meio do número 0800 649 9218, foi aperfeiçoado, tornando-se mais preciso e eficiente, sem duplicidade de atribuições e funções junto a outros serviços disponibilizados pelo TRE para a mesma finalidade.

O serviço Disque Eleições é vinculado à Ouvidoria Eleitoral, que tem à frente o juiz-membro da Corte, Marcelo Coelho, cuja finalidade é estabelecer um canal permanente de comunicação do cidadão com o Tribunal Regional Eleitoral do Acre.