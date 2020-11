Cidade do Povo, um gueto abandonado em Rio Branco

Dando continuidade a uma série de reportagens sobre a situação estrutural da periferia de Rio Branco, o videomaker do ac24horas, Kennedy Santos, esteve nesta semana no maior conjunto habitacional do Estado do Acre, a Cidade do Povo, onde o abandono do poder público é visível anos após a construção de mais de 4 mil casas para famílias carentes.

Idealizado nas gestões do PT, o bairro planejado foi utilizado por muito tempo como barganha eleitoral. Os primeiros moradores chegaram ao local em 2015 com a promessa de que todos os equipamentos públicos funcionaria na região sem que as pessoas tivessem a necessidade de se deslocar até o centro da capital. Tudo não passou de promessas. A realidade é bem diferente do que foi prometido na época.

Ruas esburacadas, praças abandonadas, esgotos entupidos e uma série de aparelhos públicos abandonados chamam atenção de quem passa no local. De fato, o Estado passa longe desse lugar que deveria ser referência para todo o país. Confira o vídeo na íntegra: