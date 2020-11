Racha no Podemos: remanescentes da ala dos derrotados decidem seguir com Neri

Embora os irmãos Railson Correia [vereador] e o ex-deputado Raimundinho Correia, o “Raimundinho da Saúde”, presidentes da Executiva Municipal e Estadual do Podemos, tenham abandonado a prefeita Socorro Neri, para apoiar Tião Bocalom, a decisão não foi bem aceita por algumas lideranças da sigla.

Na tarde desta sexta-feira (20), alguns dos candidatos derrotados informaram ao presidente municipal do PSB, deputado Jenilson Leite e dirigentes do PSB, que decidiram seguir com Socorro Neri no segundo turno.

Um deles, o candidato a vereador Halisson Rodrigo alegou que a decisão de abandonar Socorro Neri teria sido tomada apenas pela direção do partido, sem consultar os candidatos.

“Não concordando com a decisão tomada pela diretoria do Podemos, em dar apoio a Tião Bocalom, nós iremos permanecer e honra com a coligação construída no início do pleito, nós iremos ficar com a prefeita Socorro Neri”, afirmou.

“Nossa decisão é seguir com Socorro Neri, pois já fizemos esse compromisso lá no início e não vai ser agora que iremos quebrar essa confiança, essa atitude do partido não passou por todos, foi uma decisão de meia dúzia de pessoas”, disse Davi Almeida.