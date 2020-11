PT diz que militantes irão votar conforme convicções pessoais

O ex-petista e ex-secretário Municipal de Saúde de Socorro Neri, Oteniel Almeida, atual presidente da executiva municipal do Podemos, que apoiou a prefeita no primeiro turno, deixou a campanha da gestora. Ele acompanha o candidato a vereador derrotado domingo, Railson Correia, presidente estadual do partido que já confirmou o apoio do partido à Bocalom.

Oteniel, que teve uma breve passagem pelo PSB de Socorro Neri, se limita a confirmar que o Podemos deliberou que estará sim no 2º turno com Tião Bocalom. “A decisão do Podemos foi em virtude do alinhamento do Vereador Eleito Arnaldo Barros com Bocalom”, explicou Oteniel, que não cita como é, para ele, pessoalmente essa mudança de lado.

A secretária de comunicação da prefeitura de Rio Branco, jornalista Socorro Camelo, teria removido Oteniel dos grupos de WhatsApp, “Amigos da Socorro”.