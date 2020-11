Internado em SP, pastor Luiz Gonzaga agradece orações dos fiéis

Uma pessoa que preferiu não se identificar denunciou ao Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), o que seria uma tentativa de aliciamento por parte do vereador reeleito de Cruzeiro do Sul, Leandro Candido (PP). A suposta vítima aliciada teria 16 anos.

Conforme a denúncia, o fato ocorreu durante uma chamada de vídeo onde o vereador apareceria fazendo gestos obscenos, de cunho sexual, para o menor de idade. Segundo o denunciante, o vídeo foi gravado no ano passado.

“É comum ele fazer isso e ele foi reeleito. Isso indigna porque um representante desse nível, ninguém merece”, desabafou

A promotora de Justiça Juliana Hoff, que atua na Defesa da Infância e Juventude do município de Cruzeiro do Sul, disse que o processo correrá sob segredo de justiça por envolver um menor e que tudo será investigado.

“Se provada a responsabilidade, o Ministério Público buscará a devida punição”, disse a promotora.

A assessoria de comunicação do vereador Leandro Candido disse ao ac24horas, que teria que consultar o vereador sobre a versão dele do caso, mas não fez contato de volta. Ele foi reeleito com 707 votos.

Veja o vídeo: