Gladson divulga grafite no PS em homenagem aos servidores

Foto: Pedro Devani/Secom

Assim como o fez no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli segue homenageando os profissionais de saúde nos grafites feitos pelo artista Mathias Souza nas paredes do Pronto-Socorro de Rio Branco.

“Um pouco do trabalho de grafite que está sendo feito no Pronto-Socorro em homenagem aos nossos profissionais de saúde”, disse o governador apresentando imagens feitas por Pedro Devani, acerca do trabalho artístico que chama a atenção de quem passa pela região.