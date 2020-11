Aguardando resultado de exames, Bocalom diz que deseja voltar às ruas neste sábado

Com o objetivo de implantar a Educação Empreendedora nas escolas técnicas da rede pública de ensino, o Sebrae no Acre firmou, nesta quinta-feira (19), um termo de cooperação técnica com o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC – Dom Moacir).

A metodologia será aplicada por meio de palestras e oficinas, na modalidade online ou presencial, a serem definidas de acordo com a classificação de risco da pandemia no estado. Ainda este ano, cerca de mil alunos dos cursos de formação inicial e continuada devem participar das palestras de empreendedorismo. Os mediadores de ensino também irão passar por capacitação fornecida pelo Sebrae.

“Com isso a gente replica a metodologia da educação empreendedora, uma metodologia de sucesso não só no Acre, mas no Brasil todo. Com isso, a gente espera alavancar a capacitação, para que aquelas pessoas que vão entrar no mercado de trabalho tenham um currículo mais preparado para os desafios do mercado de trabalho”, ressaltou o diretor técnico do Sebrae no Acre, Lauro Santos.

O termo irá atender as escolas Campos Pereira, Maria Moreira e Escola de Gastronomia e Hospitalidade Miriam Assis Felício, em Rio Branco. Além de outras unidades de ensino nos municípios de Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro e Tarauacá.

“A finalidade é levar empreendedorismo aos cursos de formação inicial e continuada, em todo o estado do Acre. O nosso objetivo é fazer com que esses alunos possam sair com uma perspectiva, com um olhar diferenciado. Nós temos a perspectiva, para o ano de 2021, de ofertar aproximadamente 5 mil vagas”, disse o presidente do IEPTEC, Francineudo Costa.