Acre é um dos estados onde a população sofre pela falta de investimento nos serviços de água e esgoto, diz Ipea

Após dias de intenso debate interno, o governo do Acre já definiu onde será construído o novo Centro Administrativo do Estado, local que deverá reunir todas as principais repartições públicas em Rio Branco. Orçado em mais de R$ 300 milhões, a obra será levantada no bairro Irineu Serra, contrariando uma sugestão do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Acre (Sinduscon), que, no início de novembro apresentou um anteprojeto ao governo sugerindo que o empreendimento fosse levantado na região próximo ao Tribunal de Justiça e Polícia Federal, numa área de propriedade do Estado, cujo dezenas de empresários já investiram milhões de reais prevendo a construção do espaço.

Conforme o ac24horas já havia adiantado, o governo já trabalhava em um estudo adiantado para que a construção ocorresse na região do bairro Irineu Serra, onde será construído um anel viário. A confirmação da construção no local foi dada pelo secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional – SEDUR, Vinicius Otsubo Sanchez, que argumentou que o investimento será levado para um região que carece de investimentos em infraestrutura.

“O governo do Estado já vinha trabalhando no projeto do Irineu Serra e recebeu um anteprojeto para a região próximo ao Tribunal de Justiça e Uninorte, mas depois analisando todo o contexto, a equipe técnica da Sedur acabou definindo a área do Irineu Serra. Isso se deu basicamente por entendermos que estaríamos trabalhando uma ampliação da cidade e levando também todo esse aparato do governo do Estado, investimento em infraestrutura para uma região que a gente tem conhecimento que carece de investimentos infraestrutura. Então basicamente foi nesse contexto e isso ai vai atender a toda estrutura de governo, basicamente a parte mais administrativa e isso não quer dizer que não vá existir outras estruturas do governo espalhadas na cidade”, explicou.

Com relação ao terreno do Estado na região do Ipê, a Sedur enfatiza que na região já existe alguns aparelhos públicos e existe a possibilidade de ser construído no local a Sede da Defensoria Pública e Procuradoria-Geral do Estado, o que ainda deve carecer de estudos técnicos para a viabilidade.

A reportagem apurou que a expectativa para que o edital licitação para início da obra do Centro Administrativo já esteja disponível na próxima semana. A obra tem previsão para início no verão de 2021, sendo que do valor total, R$ 115 milhões já estão garantidos através de uma doação do Banco do Brasil em contrapartida com o Estado para continuar gerindo a folha de pagamento de mais de 47 mil servidores, entre ativos, aposentados, pensionistas e estagiários. O valor garantido pelo Instituição Financeira garante ⅓ da obra que deverá demorar cerca de 3 a 4 anos para ser totalmente levantada.

A área do Terreno no Irineu será de 241.380,61 m² com mais de 57 mil metros quadrados construídos e contará com 1 prédio de Sede do Governo, 1 Auditório/Centro de Eventos, 3 Blocos de Secretarias, Terminal de Ônibus e Centro de Triagem.