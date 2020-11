12% dos acreanos já dirigiram sob efeito do álcool, aponta IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira, 20, uma pesquisa do Plano Nacional de Saúde (PNS), realizada em convênio com o Ministério da Saúde, na qual apresenta informações sobre estilos de vida e saúde. Os dados são referentes a 2019.

Segundo a PNS, em 2019, no Acre, das 584 mil de pessoas com 18 anos ou mais de idade, 59,9% auto avaliaram sua saúde como boa ou muito boa.

Ao analisar o hábito de consumo de bebida alcoólica ao menos uma vez por semana, por sexo, entre os homens, a proporção foi de 16,4% enquanto, entre as mulheres foi de 9,4%. Entre adultos com maior nível de escolaridade, especialmente os com nível superior completo, este percentual foi de 16,3%, enquanto dentre os adultos sem instrução e com o fundamental incompleto foi de 9,1%. Por idade, as pessoas de 18 a 24 anos de idade apresentaram a maior proporção de 16%.

A condução de veículo motorizado, após o consumo de bebidas alcoólicas, é fator de risco para ocorrência de acidentes de trânsito. A pesquisa estimou a proporção de indivíduos que conduziram veículo motorizado, carro ou motocicleta, após o consumo de bebida alcoólica, independentemente da quantidade de bebida consumida.

Este percentual, para o Acre, foi de 12,2%, na Região Norte 23,4%. Entre as pessoas que dirigiam carro ou motocicleta, o consumo de bebida alcoólica seguido de direção automotiva foi maior entre homens 15,2% do que entre as mulheres 4%.