Workshop de Comércio Exterior será nesta sexta-feira (20)

Oportunidades de negócios no comércio exterior, logística internacional, condições internacionais de compra, venda e pagamento serão alguns dos inúmeros assuntos abordados no Workshop de Comércio Exterior que será realizado nesta sexta-feira, 20 de novembro, a partir das 16h, na Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC). O evento é uma iniciativa do Núcleo de Apoio ao Comércio Exterior (Nacex) do Fórum Permanente de Desenvolvimento, que atualmente é mantido pela parceria entre a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Sebrae/AC e FIEAC.

Conduzido pelo consultor de comércio exterior da Seict, Victor Hugo Rondon, o workshop será presencial e também on-line para quem desejar, por meio da plataforma “ZOOM”, sendo voltado para empresários, gestores, contadores e administradores e qualquer profissional que tenha interesse no assunto. “A ideia é estimular o setor empresarial por meio de capacitações, consultorias, assessorias, orientações e atendimento ao empresário para se habilitar e organizar seus produtos para alcançar mercados externos”, explica José Adriano, presidente da FIEAC.

Para o superintendente do Sebrae/AC, Marcos Lameira, o evento é uma grande oportunidade para a classe empresarial, que objetiva elevar sua competitividade. O secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Anderson Abreu, acredita que esta é uma parceria que renderá grandes frutos para o estado. “Tenho convicção de que, em parceria com a FIEAC, Sebrae e outras instituições, teremos êxito e avanços em busca do desenvolvimento para gerar emprego, renda e o bem-estar da nossa população por meio do setor produtivo”, frisou o secretário.

Link para inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2Lppd81R6LcfvmV9QP0_ggcrB1ezBb5k9Txb90ZH-r2wKxw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0