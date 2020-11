Governo prorroga por mais um ano contrato de 531 profissionais do programa Mais Médicos

Foto: Divulgação

O PIX – novo meio de transferência de dinheiro entre pessoas físicas e jurídicas iniciada na última segunda-feira, 16, diminuirá o custo das transações. A avaliação é do consultor da presidência do Sistema Fecomércio-Sesc-Senac/AC, Egídio Garó, após avaliação do primeiro dia de uso da modalidade.

Com o PIX, é possível também fazer e receber pagamentos, de modo que é possível realizar compras e pagar o lojista imediatamente via celular, via app da instituição bancária. Garó relembrou que as pessoas jurídicas serão taxas neste novo momento, mas os valores são mais reduzidos.

“O objetivo do PIX é principalmente promover transações financeiras sem a necessidade de intermediador, saindo da conta do pagador para a conta do recebedor imediatamente. A modalidade funcionará diuturnamente, incluindo finais de semanas e feriados, o que aumenta a celeridade das transações”, explicou Garó.

O consultor relembrou que as pessoas físicas serão beneficiadas com a isenção de taxas. “Contudo, os bancos que utilizarem tal plataforma, estão autorizados à cobrança de taxas somente das pessoas jurídicas. Ainda será possível realizar pagamentos de bens e serviços em estabelecimentos comerciais, no comércio eletrônico e nas transferências que envolvem o governo, como taxas, impostos, contribuições sociais, convênios e serviços. Além disso, é possível l que, em breve momento futuro, os preços para o consumidor final diminuam motivados pela redução das taxas cobradas pelas operadoras nas operações de débito”.

Garó afirmou que o processo é simples. “Acessa-se, no app de seu banco, a opção PIX, e informe sua chave, que pode ser CPF, nº do telefone, endereço de e-mail ou uma chave aleatória. Uma vez gerado o QR Code, este poderá ser dinâmico, ou seja, será gerado um novo código para cada operação, ou estático, utilizando-se o mesmo QR Code para várias operações, o que será melhor para os pequenos varejistas, prestadores de serviços e pessoa física”.

Em entrevista, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, explicou que o primeiro dia correu bem. “Foi um primeiro dia espetacular, foi melhor do que nós esperávamos”, disse ele, ao falar em evento organizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Foram realizadas mais de um milhão de transações pelo PIX no primeiro dia de operações, segundo o BC.