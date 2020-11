Gladson faz visita surpresa no Into e conversa com pacientes sobre 2ª onda da Covid-19

O governo do Acre transferiu para esta sexta-feira (20) o feriado do Dia da Assinatura do Tratado de Petrópolis, comemorado em 17 de novembro.

De acordo com a Lei nº 2.126 de 19 de junho de 2009, serão comemorados por adiamento, nas sextas-feiras, os feriados estaduais que caírem nos demais dias úteis, à exceção dos alusivos ao aniversário do Estado do Acre (15 de junho) e da Revolução Acreana (6 de agosto).

Os servidores públicos estaduais voltam às atividades normais na segunda-feira (23). Os serviços públicos essenciais na saúde como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Pronto-Socorro de Rio Branco e Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into-AC); e de segurança pública, como as delegacias de polícia, seguem com o atendimento ao público sem alterações. A Central de Serviços Públicos (OCA) Rio Branco e Xapuri não abrirão no feriado.

O governo do Estado publicou no início desde ano, o cronograma com o calendário oficial de feriados e pontos facultativos para o ano de 2020.

Unidades de saúde abertas em Rio Branco no feriadão

Dia 20: Roney Meireles, Hidalgo de Lima, Cláudia Vitorino e Rozângela Pimentel (de 7h às 13 horas) e Urap Maria Barroso (de 7h às 17 horas).

Dias 21 e 22: Urap Maria Barroso (de 7h às 17 horas).