Em Brasiléia, Fernanda e Carlinhos vistoriam obras e conversam com populares

No terceiro dia após as eleições, a prefeita e o vice-prefeito reeleitos de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT) e Carlinhos do Pelado (PSB), acompanharam os serviços de tapa-buracos na rua Joaquim Falcão, que se estenderão para outras ruas do bairro Alberto Castro, na parte alta da cidade.

No caso da rua Joaquim Falcão, a via já havia sido pavimentada na atual gestão municipal, mas em virtude da implantação de uma adutora de água do Departamento de Estadual de Água e Saneamento (Depasa), foi totalmente danificada e vinha causando transtornos aos moradores, precisando ser novamente recuperada.

Enquanto vistoriavam as obras, Fernanda e Carlinhos receberam manifestações de carinho e conversaram com populares e comerciantes daquela região da cidade. Em tom de agradecimento, a mandatária disse que seu compromisso com o povo continua para o próximo ciclo de governo, a partir de 1º de janeiro de 2021.

“Aproveitamos para visitar as famílias, comércios e agradecer a confiança que foi depositada em nós mais uma vez e nos colocamos à disposição dos moradores. Reafirmo o meu compromisso com o povo”, disse a prefeita em postagem feita na sua página do Facebook.

A força de Fernanda

Apontada como a prefeita mais bem avaliada do Acre em uma pesquisa da Federação das Indústrias do Acre (Fieac) em parceria com o Instituto Data Control, realizada no ano passado, quando 75% dos entrevistados consideraram sua administração ótima ou boa, Hassem ratificou o excelente índice nesta eleição.

Com quase 60% dos votos válidos, Fernanda não venceu qualquer candidato, mas Leila Galvão, ex-prefeita de dois mandatos e ex-deputada estadual pelo mesmo PT da prefeita reeleita. Foram mais de 3 mil votos de diferença que afiançaram o trabalho desenvolvido em Brasiléia nos últimos quatro anos.