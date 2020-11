Acre aumenta internações e chega a 188 pacientes em leitos e UTI

Durante reunião feita pelo governo do Acre nessa quarta-feira, 18, ficou prevista a grande possibilidade de inundações no estado durante o inverno amazônico. O encontro teve o tema “Pré-cheia Acre 2020/2021: preparação, prevenção e resposta a futuras inundações no Estado do Acre”, pode ser acessado no canal YouTube da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) por meio do link: https://youtu.be/z9CR_D7-w80.

Informações e padrões meteorológicos analisados especificamente para o Acre e para a bacia do Rio Madeira apontam que são esperadas chuvas acima da média em todo o Acre nos meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro de 2021. “O mês de outubro fechou com chuvas abaixo da média, mas o La Niña em evolução no Oceano Pacífico começa a influenciar o clima no Brasil”.

Relacionado

Também foi lembrado que os rios Acre, Tarauacá e Juruá têm seus máximos níveis preferencialmente nos meses de fevereiro e março. “No Tarauacá e Juruá, o pico da cheia é antecipado em anos de La Niña e atrasado em anos de El Niño. Com o Rio Acre ocorre o inverso”.

Há ainda possibilidade de inundações em Sena Madureira entre os dias 10 e 14 de dezembro, e disse que Rio Branco tem baixa probabilidade de inundações nesse período. “É importante lembrar que estamos falando em previsões, que são analisadas de acordo com modelos que podem sofrer alterações, especialmente em função do comportamento das chuvas”.

Já Herculys Castro explicou como se dá o monitoramento da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN) e falou sobre os Sistemas de Alerta Hidrológicos. “Como o próprio Censipam colocou, para a Bacia do Rio Acre nós temos uma tendência de cotas maiores do que as cotas de inundação, o que indica que 2021 será um ano bem trabalhoso na operação dos Sistemas de Alerta”.

A diretora executiva da Sema, Vera Reis Brown, e o coordenador estadual da Defesa Civil, tenente-coronel Eudemir Bezerra, representaram a Cegdra na discussão. “A participação dos pesquisadores nesse processo de consolidação das informações oriundas das pesquisas e previsões é fundamental para a preparação dos gestores e da sociedade de modo geral”, disse Vera Reis, moderadora da discussão.

Fonte: Agência de Notícias do Acre