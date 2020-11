Valor da Produção Agropecuária de 2020 pode fechar em R$ 848,6 bilhões

Com resultados tão expressivos no decorrer do ano, é natural que produtores rurais optem por investir parte do seu orçamento no seu próprio negócio – Foto: Pixabay

Faltam poucos dias para que 2020 chegue ao fim. No entanto, os números relacionados ao setor agrícola não param de surpreender positivamente. É o caso do Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) deste ano, que está estimado em R$ 848,6 bilhões, alta de 13,14% em relação ao ano anterior. Desse valor, R$ 572,27 bilhões diz respeito às lavouras e R$ 276,32 bilhões à pecuária. As lavouras e a pecuária tiveram um aumento real de 16,9% e 6,1%, respectivamente, em relação a 2019.

Com resultados tão expressivos no decorrer do ano, é natural que produtores rurais optem por investir parte do seu orçamento no seu próprio negócio. Sendo assim, é possível que haja uma busca maior maquinários, como semeadeiras à venda, por exemplo. Além disso, contratar mão de obra capacitada pode ser outra alternativa de ampliar a produtividade no campo.

Vale destacar que a projeção do VBP, com base nos dados de outubro, significa os preços agrícolas pagos ao produtor e as exportações. A maior parte dos produtos analisados apresentou aumento de preços, entre eles cacau (9,5%), café arábica (14,2%), feijão (17,2%), milho (17,6%), soja (26,4%), trigo (21,0%), maçã (20,6%), carne bovina (17,7%), carne suína (12,8%), ovos (8,3%) e arroz (22,3%).

Justamente, por conta dos preços e das quantidades produzidas no ano, esses produtos foram os que apresentaram o melhor desempenho. Todavia, a soja é o produto de maior destaque, com VBP estimado de R$ 223,2 bilhões, representando 26,3% do valor total do ano.

Reforçando o bom desempenho agrícola brasileiro, um estudo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) aponta estoques reduzidos para vários produtos. Ou seja, um indicativo de que as vendas no mercado interno e para fora do país estão aquecidas.

É preciso pontuar que diversos produtos registraram recorde de faturamento em 2020, como milho, soja, carne bovina e carne suína. “O comportamento dessas atividades resultaram em valor expressivo para o VBP neste ano”, avalia José Garcia Gasques, coordenador-geral de Avaliação de Política e Informação da Secretaria de Política Agrícola, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).