Novas profissões que estão surgindo e você nem sabia

A deputada Antônia Sales, do MDB, fez agradecimento especial aos eleitores de Cruzeiro do Sul pelos votos conferidos ao seu filho, Fagner Sales, candidato a prefeito daquela cidade.

Chorando, ela se defendeu de supostas acusações de ilícitos na Assembleia Legislativa do Acre. “Nunca me vi associada a nada, no entanto minha honra foi enxovalhada e me taxaram de ficha suja”, disse ela, relacionando essa acusação à eleição em Cruzeiro do Sul.

Ela diz não saber o porquê de seu nome estar relacionando com supostos ilícitos. “Olha, essas coisas que são feitas de maneira precipitada, as acusações sem sequer esperar o resultado das apurações”, disse. “As pessoas são testemunhas do meu trabalho, assim como o do Vagner”, disse referindo-se ao esposo. “Foi uma barbaridade o que fizeram com minha pessoa. Exijo respeito”, completou.