“Nada diferente do normal”, diz juiz da 9ª Zona após confusão de candidatos no Tribunal Eleitoral

Dezenas de candidatos que concorreram as últimas eleições municipais em Rio Branco no primeiro turno foram até a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) na tarde desta quarta-feira, 18, questionar a contagem dos votos. A situação foi exposta em rede social pelo candidato a vereador Janes Peteca (Avante).

Os candidatos apontam para suposta fraude devido a um possível erro na contagem dos votos. Uma confusão ocorreu durante a verificação dos boletins de urnas expostos no mural fixado fora das seções eleitorais. Peteca garante que, ao notar que obteve menos de 800 votos, ficou desconfiado.

“Eu e minha equipe vimos que tiramos o dobro dos votos”, explicou, garantindo que as pessoas que se sentiram lesadas irão procurar a Polícia Federal.

Ao ac24horas, a assessoria do Tribunal Regional Eleitoral explicou não ter conhecimento da confusão, mas que as eleições municipais de Rio Branco são de competência dos juízes eleitorais, no caso da capital acreana, 1ª e 9ª Zona.

“A questão está entre quem fez as eleições e quem totalizou e divulgou os votos. Quem fez foram os cartórios e quem totalizou foram os juízes eleitorais e o TSE”, garante o Tribunal. De acordo com a assessoria, cada candidato deve ter o advogado, que deve peticionar alegações, juntar provas e o juiz vai apreciar e julgar a situação. “Se o juiz julgar e o candidato entender que não ficou satisfeito com a decisão do juiz eleitoral, ele pode recorrer. Então o tribunal vai analisar por meio de sua corte”.