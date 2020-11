Jenilson elogia Gladson Cameli por garantir convocação do cadastro de reserva da Polícia Militar

A jornalista que responde pelo órgão municipal RBTrans e apoiadora da reeleição de Socorro Neri à prefeitura da capital acreana, Jannice Dantas, fez uma análise nesta terça-feira, 17, do atual cenário de campanha após o candidato oponente, Tião Bocalom (PP), ter recebido apoio do PSDB e Minoru Kinpara.

Dantas é esposa do coordenador de campanha de Socorro Neri, Marcio Oliveira. Ela relata que de acordo com as mudanças que vêm ocorrendo, prevê que daqui dois anos, se eleito, Bocalom deixará a prefeitura para concorrer ao legislativo. “A esposa do Petecão assumindo a prefeitura e o próprio Petecão saindo pra governo. Ou seja, os projetos pessoais vão prevalecer”, comentou.

Relacionado

A apoiadora de Socorro também questionou o fato de Minoru, um professor, não apoiar a atual prefeita. ‘Fala tanto em nova política, deixar de apoiar outra professora e ficar ao lado da velha política?’, indaga.

Para ela, Neri vem trabalhando pelo coletivo e com honestidade. “Vem desde o início da campanha sendo desconstruída pelo grupo de seis homens que agora se uniram pra deixar bem claro que sempre estiveram contra ela e não a favor da população de Rio Branco”, reclama, afirmando que a prefeita irá mostrar a força da mulher. “Vai ser de virada”, relata.