Governo continua com a tesoura afiada na Secretaria de Fazenda

A Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), realizou na tarde desta terça-feira, 17, a eleição interna para o cargo de defensor público-geral do Estado, na oportunidade a defensora-pública, Simone Jaques de Azambuja Santiago, foi a candidata mais votada.

Além de Simone Santiago, os candidatados concorrentes ao cargo, foram os defensores públicos, Celso Araújo Rodrigues, Elísio Manoel Pinheiro Mansour Filho, Rodrigo Almeida Chaves, Ronney da Silva Fecury e a defensora pública, Thaís Araújo de Souza Oliveira.

Após a contagem dos votos, Simone Santiago, foi eleita para a primeira posição na lista tríplice por um total de 32 votos, Thaís Araújo, foi a segunda colocada com 28 votos, Celso Araújo somou 26 votos.

No total, 44 defensores públicos de todo o Estado, participaram da votação realizada de forma plurinominal, onde o eleitor pode votar em até três nomes constantes na cédula oficial.

Foram registrados 44 votos válidos, sendo 41 (quarenta e um) de formal presencial e na modalidade Drive Thru, 2 por meio dos correios e 1 colhido em domicílio.

O novo gestor da Defensoria Pública do Estado do Acre, terá um mandato de dois anos e comandará a instituição no período de 2021 a 2022.

A atual subdefensora-geral da DPE/AC, Simone Santiago, agradeceu toda equipe envolvida na campanha e parabenizou também todos os candidatos participantes do pleito.

A lista tríplice, com o nome dos defensores públicos mais votados durante o pleito, segue agora para o governador do Estado. Por lei, a escolha do ocupante do cargo de defensor público- geral deve ser feita pelo chefe do Poder Executivo, em um prazo de 15 dias.