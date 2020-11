Gladson Cameli é homenageado pela Potência Maçônica Grande Oriente do Brasil

O governador Gladson Cameli foi homenageado na manhã desta quarta-feira, 18, em solenidade no Palácio Rio Branco, pelo Santo Império do Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 para o Rito Escocês Antigo e Aceito com a Medalha Brasil – Inglaterra.

O Supremo Conselho do Brasil do Grau 33 para o Rito Escocês Antigo e Aceito foi fundado em 1832. Sua importância se dá por fazer parte não somente da história da Maçonaria, mas da história do Brasil. É um importante órgão de direito privado e uma instituição maçônica de caráter iniciático, filosófico, educativo e filantrópico, sem finalidade lucrativa, com jurisdição em todo território nacional. No Acre, apenas 12 membros da Potência Maçônica Grande Oriente do Brasil chegaram ao Grau 33.

A homenagem ao governador foi concedida em reconhecimento à sua contribuição na construção de um Acre mais igualitário e justo para o povo, lutando, mesmo diante de tantas adversidades que têm surgido, para que todos tenham um estado mais desenvolvido e menos desigual.

Segundo José Rodrigues Teles, delegado litúrgico do Rito Escocês Antigo e Aceito em Rio Branco, justiça e inclusão são palavras que fazem parte da vida do governador, que dá uma enorme contribuição ao Acre e, por isso, é merecedor da honraria.

“Essa medalha foi enviada do Rio de Janeiro para ser entregue aqui por meio da delegacia em Rio Branco e é um reconhecimento pelo trabalho e esforço do nosso governador. Ele é um homem preocupado sempre, apesar dos obstáculos que surgem, mas que segue lutando pelas melhoria das condições de vida do nosso povo”, destaca.

Emocionado pela homenagem, Gladson Cameli afirmou que não agradecia meramente como governador, mas como um cidadão que tem dedicado seus esforços pela construção de um Acre melhor. Ele também revelou que pretende se iniciar na Potência Maçônica Grande Oriente do Brasil.

“Hoje eu tenho aqui reconhecimento e gratidão. E que, para mim, é mais uma porta aberta para que a gente possa ter conhecimentos, aprendizados e, principalmente, gestão, com o sentimento de que podemos fazer um trabalho junto e compartilhado. E é isso que nós precisamos. Agradeço de coração a todos eles que lembraram desse jovem governador, que quer errar menos e acertar mais”, disse Cameli.