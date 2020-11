Empresários recebem convocação do governo para alinhar novos termos caso Acre volte à Bandeira Laranja

Representantes do governo do estado e do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 no Acre vão se reunir na tarde desta quarta-feira, 18, com o maior número de empresários possíveis para tratar de uma possível retomada à Bandeira Laranja da classificação de risco da pandemia em Rio Branco. O encontro vai ocorrer por volta das 15 horas, no restaurante Pão de Queijo.

A preocupação do poder público nesse momento é, em caso de necessidade de maiores restrições no comércio devido à pandemia, entrar em consenso com a classe empresarial para que essa decisão não acarrete em maiores prejuízos.

A convocação do governo aos empresários foi dada na manhã dessa terça-feira, 17, durante uma reunião com o Comitê Acre Sem Covid. “É a respeito de um possível retrocesso de faixa (da amarela para a laranja). Será para debatermos novos termos a serem apresentados para não fecharmos totalmente”, explicaram os empresários.

O governo garante que a reunião irá sobre o que fazer caso haja retrocesso de faixa. “Estão buscando entendimentos e soluções”, disse a assessoria.