Embrapa identifica pulguinha-do-arroz como nova praga

Partido Progressista conquistou 4 prefeituras, 1 vice-prefeito e 38 vagas nas Câmaras dos Vereadores dos municípios; Rio Branco obteve 49,58% e vai para segundo turno

A presidente estadual do Progressistas/AC, senadora Mailza Gomes avaliou o resultado das Eleições 2020 e destacou que o PP sai mais forte em todo o Acre. Os Progressistas conseguiram eleger 4 prefeitos, 1 vice-prefeito e 38 vereadores. A capital Rio Branco obteve 49,58% e vai para segundo turno. Mailza comemorou o resultado.

“O Progressistas é uma sigla de importância nacional, que colabora com a nossa democracia. Tivemos um domingo de muitas vitórias no nosso estado, com a defesa do trabalhador chegando como uma bandeira forte, que alcançou o coração das pessoas”, declarou a presidente da sigla no Acre.

Mailza atribui o crescimento da legenda ao trabalho de organização das bases partidárias em todo o estado e a gestões eficientes. “Essa votação expressiva é o resultado de gestões bem feitas, porque o partido tem ótimos quadros”, completou a senadora. Mailza destacou ainda que os deputados Bestene, Gerlen Diniz e Nicolau Junior também foram decisivos para o fortalecimento do PP acreano e agradeceu todos os partidos políticos das chapas, vereadores, militantes, além dos representantes de movimentos sociais, presidentes de bairro e toda a equipe envolvidos na campanha.

O grande destaque eleitoral do partido foi a resultado obtido em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Na capital acreana, o Progressista Bocalom obteve 49,58% dos votos válidos (87.958) contra 22,68% (40.250) da segunda colocada, Socorro Neri (PSB) e vai para um segundo turno. Em Cruzeiro do Sul, segunda maior cidade acreana, Zequinha Lima foi eleito com 44,15% (18.766).

Em Feijó, o trabalho de Kiefer Cavalcante garantiu a reeleição com 55,03% (8.528 votos) e de Bené Damasceno em Porto Acre com 56,81% (5.415). Já em Senador Guiomard, Rosana Gomes fez história ao ser a primeira mulher eleita para prefeitura com 32,52% (4.428) e em Manoel Urbano, o vice Toscano com 57,12% (3.082).