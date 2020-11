Deputados debatem sobre cadastro de reserva da PM na Aleac mesmo após promessa de Gladson

O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta quarta-feira, 18, em sessão da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) que o anúncio de contratação do cadastro de reserva do concurso da Polícia Militar não encerra o debate acerca do tema.

“Há uma linha de opinião de que as vagas ocupadas por reposição são superiores às vagas do cadastro de reserva. E isso tem de ser aferido de forma objetiva”, disse.

Há questão também em relação ao Corpo de Bombeiros. Reunião ocorrida pela manhã da quarta-feira com deputados, representantes dos concursados e o procurador-geral do Estado fez algumas observações e pactuou audiência pública para a primeira semana de dezembro. “Esta Casa vai deliberar sobre o Orçamento e precisará de rubrica de forma objetiva na peça orçamentária sobre isso”. De seu lado, Cadmiel Bonfim ressaltou a decisão do governador Gladson Cameli em anunciar a convocação dos concursados da Polícia Militar que estão no cadastro de reserva e acampados no hall da Aleac.

A meta é encontrar instrumentos legais para atender a defasagem de recursos humanos tanto na PM quanto no Corpo de Bombeiros. Bonfim cobrou também a questão da titulação dos PMs e bombeiros, a qual, reafirmou ele, é paga de forma injusta com base em soldo que não existe mais.

Ele quer também o realinhamento salarial entre PM e Polícia Civil, algo que pode começar com a atualização da titulação dos militares.