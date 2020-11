Condutores devem agendar serviço online para vistoria de veículos no Acre

O governo do Acre, por meio do Corpo de Bombeiros e da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), tornou público nesta quarta-feira, 18, abertura de processos seletivos para ingresso de alunos para vagas no ensino fundamental II e a 3º série do ensino médio do Colégio Militar Estadual Dom Pedro II para o ano letivo de 2021.

Estão sendo ofertadas 105 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental II – turno vespertino. Já em relação ao 3º série do ensino médio, serão ofertadas vagas decorrentes do desligamento de estudantes em virtude de desistências, transferências para outras escolas, ou que não foram preenchidas.

Destas 105 vagas do ensino fundamental, 50% das vagas serão destinadas para candidatos selecionados entre os dependentes de militares estaduais do Acre e as demais, inclusive, as eventualmente remanescentes do percentual acima, serão ocupadas pelos demais candidatos da comunidade civil em geral.

O processo seletivo terá validade até o término do ano letivo de 2021. As inscrições começam a ser efetuadas no período de 30/11/2020 a 04/12/2020, das 7h às 11h e das 14h às 17h, no Colégio Militar Estadual Dom Pedro II.

O formulário de inscrição terá campos de preenchimentos, onde o responsável fará constar os seguintes dados do candidato: nome completo do candidato, nome da genitora, sexo, data de nascimento, número do RG, endereço completo, CEP, telefone e nome do responsável pela inscrição do candidato.

No formulário de inscrição existirá o campo a ser preenchido por aquele candidato que for dependente de militar estadual. A comprovação da dependência se fará no ato da matrícula do candidato devidamente selecionado pelo processo.

O processo seletivo acontecerá quando a quantidade de inscritos for maior que a quantidade de vagas a serem preenchidas, tanto para os dependentes de militares como para a comunidade, respectivamente, obedecendo as seguintes fases: I – Inscrição; II – Sorteio e III – Avaliação escrita.

Para mais informações, clique aqui.